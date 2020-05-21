Tekstil esnafının umudu Kurban Bayramı'na kaldı

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde alışverişe çıkan vatandaşlar, tekstil yerine gıda alışverişini tercih etti.

Tekstil esnafının umudu Kurban Bayramı'na kaldı
21.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:18
Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde alışverişe çıkan vatandaşlar, tekstil yerine gıda alışverişini tercih etti. Tekstil ve tuhafiye esnafının umudu Kurban Bayramı'na kaldı.

Ramazan Bayramı bu yıl tüm İslam alemi tarafından 24-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesinde ise korona virüsü tedbirleri kapsamında 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 81 ildeki sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs Cuma gece yarısı 24.00'te başlayacak, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulandıktan sonra 26 Mayıs gece yarısı 24.00'te sona erecek. Yasak öncesinde bayrama kısa süre kala çarşı-pazara inen Samsunlular bayramlık alışverişlerini yaptılar. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlık kıyafet yerine daha çok gıda alışverişini tercih ettiler.

"Tekstil ve tuhafiyecinin umudu Kurban Bayramı'na kaldı"

Tekstil esnafının ümidinin Kurban Bayramı'na kaldığını ifade eden Samsun Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ahmet Akbaş, "Tüm umutlarımız bayramdı. Bayramda kısıtlamalar ve yasaklar gelince geçen dönem olan alışverişleri beklemek çok zor. Bu konuda hükümetimiz elinden gelen gayreti göstererek kredi noktasında esnafa yardımcı oldu. Ancak birçok banka sicilden dolayı bazı esnaflarımızı zor durumda bırakıyor. Gelecekten umutluyuz. İnşallah Kurban Bayramı'nda daha geniş çaplı ticaret yaparız. Çarşı-pazardaki kalabalık daha çok gıda kalabalığı. Ufak tefek tuhafiye, tekstil alışverişi olur ama esnafın borcunu çevirecek şekilde bir ticaret şu anda söz konusu değil. Umudumuz Kurban Bayramı'na kaldı" dedi.

"Ziyaret olmasa da alışveriş yapılıyor"

Vatandaşların bayram ziyareti yapmasa da alışveriş yaptığının altını çizen tuhafiyeci esnafı Özcan Kök ise, "Sokağa çıkma yasağının ardından bayrama kadar 3 gün süremiz var. Dün çok yoğun geçti. Vatandaşlar alışveriş yaparken çok tedbirli ve sosyal mesafeyi koruyorlar. Bayram alışverişi bizim adetlerimizdendir. Bayramda ziyaret olmasa da bir şekilde alışveriş yapılıyor. Vatandaşlar, bayramdan sonra birbirlerine gideceği için şimdiden alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu.

"Bayramlık almadık, eşofmanı giyip, evde oturacağız"

Eksikleri gidermek için çarşıya indiklerini belirten vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Eksiklerimizi almak için çarşıya indik. Bayramlık kıyafet almadık. Gerek yok. Çünkü dışarı çıkmayacağız ve evde oturacağız. Eşofmanları giyip, oturacağız. Çayımızı, çorbamızı içip TV seyredeceğiz. Bayramlaşmayı da telefonla yapacağız. 3 gün sonra sokağa çıkma yasağı olacak ama bazı mağazalarda 10 kişi yan yana duruyor. Allah kolaylık versin. Sıcaklıklar geldikçe virüsün azalacağını ümit ediyoruz." - SAMSUN
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Samsun, Güncel, Haber

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