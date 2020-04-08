Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekstil fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına marangozluğu öğretiyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil firması sahibi Erdoğan Kızıl, fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına, bir meslek daha öğrenmelerini sağlamak için marangozluk eğitimi veriyor.

08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:38
Tekstil fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına marangozluğu öğretiyor
Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil firması sahibi Erdoğan Kızıl, fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına, bir meslek daha öğrenmelerini sağlamak için marangozluk eğitimi veriyor.
Kaynakçı çıraklığıyla başladığı iş hayatında tekstil fabrikası sahibi olan 54 yaşındaki Kızıl, çalışanlarına ve çevresindekilere örnek olmayı sürdürüyor.
Hobi olarak marangozluğa merak salan Kızıl, zamanla bunda ustalaşınca Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki fabrikasında, çalışanlarına mesleği öğretmeye karar verdi.
Erdoğan Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanlarına faydalı olmak için marangoz atölyesini hayata geçirdiğini söyledi.
Kızıl, "Eskinden olduğu gibi tulumunu giymiş gençler yetişmesine vesile olmak istiyorum. Gençlerimiz hem okusun hem de zanaat sahibi olsun. Amacım bu." dedi.
Çalışanlarıyla yaptığı kuş kafesi, ev ve süs eşyalarından oluşan yaklaşık 3 bin parçayı atölyede sergilediğini anlatan Kızıl, şöyle konuştu:
"Okullarımıza, sosyal sorumluluk projesine destek vererek yaptığımız kuş kafeslerini armağan ettik. Fabrikamın duvarlarına da bunları astım. Tamamen gönüllülük esasıyla. Ayrıca fabrika bahçesinde mini tarım yapılması için alan hazırladım. Küçükbaş hayvanlar getirdim. Çalışanlarım burada tarımla tanıştı. Hayvancılığı da öğretmeye çaba gösteriyorum. Herkes çok memnun. İş arasında gelirler, tavuklara, keçi ve tavşanlara yiyecek verirler. Toprakta mahsulün nasıl yetiştiğini görürler. Üreticiliği gençlere sevdirmek istiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tekstil fabrikasına kurduğu atölyede çalışanlarına marangozluğu öğretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:46: 1 günle 392 lira cezadan kurtuldu - Haber 12:46: Öğrencilerin yemek ücretiyle sokak hayvanlarına mama - Haber 12:46: Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge kentteki hastaneleri ziyaret etti - Haber 12:46: Elazığ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" 44 bin 181 talebi yerine getirdi - Haber 12:45: İletişim Başkanlığı tarafından korona virüs konferansı düzenlendi - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı, vakaların çoğu İstanbul'da - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler