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Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

28.08.2019 14:59 Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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Fabrikadan yükselen dumanlar
Alevlere müdahale edilmesi
Söndürme çalışmalarından detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 291 MB, 65 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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