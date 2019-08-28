Haberler» Güncel» Haber

Tekstil fabrikasında yangın

Tekstil fabrikasında yangın (2)3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta, tekstil fabrikasının deposunda, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

28.08.2019 17:13
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın (2)
3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta, tekstil fabrikasının deposunda, saat 12.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin söndürülmesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de TOMA ile müdahale ettiği yangın sırasında, iş makineleriyle duvarlar kırılıp, söndürme ekiplerine yardımcı olundu. Bölgede soğutma çalışmalarına başlanırken, yangında 1 itfaiye erinin dumandan etkilendiği, olay yerinde hazır bekletilen ambulansta gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi.
Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42   Antalya perge antik kenti yakınında orman yangını
17:42   Söke Belediyesi'nden borçlara taksit imkanı
17:41   Mardinli şehit yakını ve emekçilerin yüzü kayyumla güldü
17:40   Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
17:40   İzmir'de yangın çıkardıkları şüphesiyle 3 kişi yakalandı
17:40   Güdül Belediyesinden, mahallelere minibüs seferi
17:40   Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin lira ceza