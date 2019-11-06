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Tekstil fabrikasında yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

06.11.2019 03:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 03:03
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sakarya Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, kumaş kurutmak için kullanılan makinenin aşırı ısınması sonucu ram bacasında çıkan yangın büyüdü.
Bu sırada mesaide olan 17 işçi, yangına kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir işçi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.
Tekstil fabrikasında yangın

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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