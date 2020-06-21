Tekstil fabrikasında yangın

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

21.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:49
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.
Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirten Yılmaz, "Ekiplerimiz şu an olay yerinde. 10 araç ve 30'a yakın personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yaralımız bulunmamaktadır." dedi. Tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Haber

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