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Tekstil fabrikasında yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:18
Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen durumu itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Hasar meydana
Fabrikanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Tekstil fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel

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Tekstil fabrikasında yangın çıktı
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