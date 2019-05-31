Tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Tekstil fabrikasında bulunan bir elektrik panosunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gri Cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Fabrikada kısa süreli panik yaşanırken, işçiler dumandan etkilenmemek için kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından alevler söndürülürken, olası bir facia önlenmiş oldu. - BURSA

Kaynak: İHA