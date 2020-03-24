Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin - Haberler

Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, koronavirüs önlemleri kapsamında üretimi durdurarak 600 çalışanını 13 Nisan'a kadar ücretli izne ayırdı.

24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:56
Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, koronavirüs önlemleri kapsamında üretimi durdurarak 600 çalışanını 13 Nisan'a kadar ücretli izne ayırdı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir tekstil fabrikası, önlem olarak üretimini durdurdu. Fabrika yönetimi, Cuma günü itibariyle tüm çalışanlarını 13 Nisan'a kadar ücretli izne çıkardı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanları ücretli izne ayırdıklarını ifade eden fabrikanın direktörü Mahir Koçali, "Uzak Doğu'da başlayıp sonradan Avrupa'ya ve şimdi de Türkiye'ye sıçrayan Covid-19 pandemisi ile ilgili tüm dünyada birçok önlem alındı. Sokağa çıkma yasakları, AVM'ler gibi bir çok yasak yürürlüğe girdi. Bu tedbirler kapsamında biz fabrika olarak, yönetim olarak bu konuda önlemler almaya dikkat ettik. Türkiye'de virüs olmadan önceki süreçte temizlik ve hijyen kurallarıyla ilgili çalışanlarımızı uyardık. Sosyal alanla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Ama virüs Türkiye'ye girdikten sonraki süreçte daha sıkı önlemler almak zorunda kaldık. Bununla ilgili olarak da geçtiğimiz Cuma gününden itibaren 13 Nisan'a kadar tüm çalışanlarımızı ücretli izne çıkardık" dedi.

'SİPARİŞ İPTALLERİ GELMEYE BAŞLADI"

Fabrikaların durmasında yurt dışından aldıkları sipariş iptallerinin de etkili olduğunu ifade eden Koçali, "Bizim OSB'mizde toplamda 6 bin tekstil çalışanı bulunmakta. Bu çerçevede herkes bu önlemleri aldı. Fabrikaları kapatma sürecine girdiler. Bunda etkili olan nedenlerden bir tanesi Covid-19 pandemisinin etkili olması. Bunun yanı sıra buradaki firmaların tamamı uluslararası çalışan firmalar. Bu virüs sebebiyle sipariş iptalleri gelmeye başladı. Bunun önüne geçmek için böyle bir tedbir almak durumunda kaldık" diye konuştu.

Fabrikayı büyütmeyi planlarken çalışmayı durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Koçali, devletin çalışanları korumak için getirdiği kısa çalışma ödeneğinin 600 günlük bir sigortalılık süresini kapsadığını, bu süreyi karşılamayan çalışanların mağdur olmamaları için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: Erdoğan: "(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım,... - Haber 13:55: Başkale'de, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulların tatilinin uzatılması konusunda açıklama: Benim gönlüm Bilim Kurulu'nun tavsiyesini dinlemekten yana. - Haber 13:55: Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti - Haber 13:55: Korona virüs tedbirine aldırmadılar - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading