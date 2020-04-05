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Tekstil fabrikasını antibakteriyel tulum üretim tesisine çevirdi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kısa süre önce açılan tekstil fabrikası, siparişler koronavirüs salgını nedeniyle iptal olunca tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretim tesisine dönüştürüldü.

05.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:05
CANAN TÜKELAY -Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kısa süre önce açılan tekstil fabrikası, siparişler koronavirüs salgını nedeniyle iptal olunca tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretim tesisine dönüştürüldü.
Bir iş insanı tarafından ilçeye kurulan ve uluslararası bir giyim markasına penye üretmeye hazırlanan tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışına ürün satışı durunca antibakteriyel tulum üretimine yöneldi.
Medikal firmalarından tek kullanımlık antibakteriyel tulum talepleri alan firma, 70 çalışanıyla günde yaklaşık 4 bin adet tulum üretmeye başladı.
Tulumlar, medikal firmalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor.
"Günlük ortalama 3-4 bin üretim yapıyoruz"
Fabrikanın Genel Müdürü Mahmut Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın açılışının hemen ardından salgın nedeniyle yurt dışından aldıkları penye siparişlerinin iptal edildiğini söyledi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığının destek verdiği medikal firmalarla bağlantı kurduklarını, onların talepleri üzerine ürün gamını tek kullanımlık antibakteriyel tulum olarak değiştirdiklerini anlatan Çelik, "Şu anda fabrikada 70 çalışan var. Günlük ortalama 3-4 bin üretim yapıyoruz. Çalışanlarımızın her gün vücut ısılarını ve nabzını ölçüyoruz. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz." diye konuştu.
Çelik, ameliyat önlüğü üretimine de başlamayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ameliyat önlüğü üretiminde günlük hedefimiz 10 bin olacak. Üretim alanımız dezenfekte edildikten sonra üretim stabil şekilde devam ediyor. Günlük hedefin üzerine çıkmak için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."
"Bizim için gurur kaynağı"
Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş ise yapımı yeni tamamlanan fabrikanın farklı bir üretim yapmasını beklerken, koronavirüsten sonra ilk üretimin tulum olduğunu söyledi.
Üretilen tulumların sağlık çalışanlarının güvenliği için elzem olduğunun altını çizen Altuntaş, "İnsanlar birbirinden kaçarken sağlık çalışanları çok ciddi bir özveriyle çalışıyor. Ülkemizin bu zor gününde en ihtiyaç duyulan ürünlerden birinin ilçemizde üretiliyor olması bizim için gurur kaynağıdır." dedi. Tekstil fabrikasını antibakteriyel tulum üretim tesisine çevirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Çobanlar, Altuntaş, Afyon, Güncel

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Tekstil fabrikasını antibakteriyel tulum üretim tesisine çevirdi
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