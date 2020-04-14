Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü

Korona virüs tedbirleri kapsamında üretimini durduran Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki tekstil fabrikası, sağlık çalışanları için tulum ve ameliyat önlüğü üretiyor.

14.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:21
Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü
Korona virüs tedbirleri kapsamında üretimini durduran Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki tekstil fabrikası, sağlık çalışanları için tulum ve ameliyat önlüğü üretiyor. Büyük oranda kadın istihdamı sağlayan fabrika maske üretimine de hazırlanıyor.

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş 'ın destekleriyle bir iş insanı tarafından ilçeye kurulan ve uluslararası bir giyim markasına penye üretmeye üreten tekstil fabrikası, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antibakteriyel tulum ve ameliyat önlüğü üretmeye başladı. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrikada üretilen tulum, ve ameliyat önlükleri medikal firmalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında tulum üreten fabrika, talep durumunda yurt dışına da ihracat yaparken yakın zamanda da maske üretimine başlayacak.

Günlük 10 bin adet üretim var

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş yaptığı açıklamada, fabrikanın Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı üretime ara verdiğini söyledi. Şuan fabrikanın üretimini sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdüğünü ifade eden Başkan Altuntaş şöyle devam etti:

"Yaklaşık günlük 10 bin tulum üretimi yapmaktalar. Tabi yakın zamanda fabrikamız maske üretimine de başlayacak. Burada dikilen ürünlerimiz zaman zaman Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Stoklarının durumuna göre gerek dünyaya gerek Avrupa'ya gerekse de Türkiye'deki hastanelerde çalışan sağlıkçılarımıza gönderim yapılıyor. Bu işi hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yapıyorlar."

Maske üretimine de başlayacağız

Fabrika Genel Müdürü Mahmut Çelik ise, ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi. Korona virüs nedeniyle ihracatlarının durma noktasına geldiğini ifade eden Çelik: "Biz de bu anlamda istihdamı yürütebilmek için dezenfektan tulumları ve cerrahi önlükler üretmeye başladık. Sağlık Bakanlığı'yla şuanda istişare içerisindeyiz. Burada çalışan personellerimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Şuanda 110 çalışanımız var. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arası tulum üretimi yapıyoruz. Yakın zamanda da günlük ortalama 20 bin ile 25 bin maske üretmeyi planlıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çobanlar, Altuntaş, Afyon, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bosch’dan Türkiye’ye 500 milyon liralık yeni yatırım Ekonomi
Bosch'dan Türkiye'ye 500 milyon liralık yeni yatırım
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak Ekonomi
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Haberler ›› Ekonomi ››Tekstil fabrikasını sağlıkçılar için tulum fabrikasına dönüştürdü - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:18: Varank: "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına... - Ekonomi 14:18: Bakan Varank: "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim... - Ekonomi 14:16: Cedi Osman, "Red Bull Gaming Ground @HOME"a konuk oluyor - Ekonomi 14:06: 1 milyon TL'yi aşan döviz transferlerinde MASAK bildirim süresi değişti - Ekonomi 14:06: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin