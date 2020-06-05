Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

05.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:06
Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye Niğde ve Bor belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle yükselen duman kentin bir çok noktasından görüldü.
Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Niğde, Güncel, Haber

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