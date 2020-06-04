Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

04.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:22
Niğde'de, bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye Niğde ve Bor belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle çıkan duman kentin bir çok noktasından görülüyor.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Niğde, Güncel, Haber

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