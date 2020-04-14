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Tekstil fabrikasının kadın çalışanlarından tulum ve önlük üretimi

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde 6 ay önce açılan ve penye üretimi yapılan tekstil fabrikasında, koronavirüs salgınının ardından üretim durduruldu.

14.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:45
Tekstil fabrikasının kadın çalışanlarından tulum ve önlük üretimi

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde 6 ay önce açılan ve penye üretimi yapılan tekstil fabrikasında, koronavirüs salgınının ardından üretim durduruldu. Bunun üzerine 110 kadın çalışanla koruyucu tulum ve cerrahi önlük üretimine başlandı. Fabrikada, Sağlık Bakanlığı'ndan onay çıkarsa maske üretimi de yapılacak.

Çobanlar ilçesinde belediyenin desteğiyle inşa edilen ve 6 ay önce penye üretimine başlanan tekstil fabrikasında, koronavirüs salgını nedeniyle penye üretimi durduruldu. Salgının ardından ihtiyaç haline gelen koruyucu tulum ve cerrahi önlük için üretime başlandı. İlçede yaşayan 110 kadın çalışanın emekleriyle sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve ameliyat önlüğü üretilen fabrikada, maske üretimine de hazırlanılıyor. Fabrikada üretilen tulum ve ameliyat önlükleri, medikal firmalar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arasında tulum üretilen fabrikada, talep durumunda yurt dışına da ihracat yapılıyor.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖNDERİLİYOR'

Çobanlar Belediye Başkanı AK Parti'li Ali Altuntaş, fabrikada koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan üretime ara verildiğini söyledi. Şu an fabrikanın üretimini sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdüğünü aktaran Başkan Altuntaş, "Yaklaşık günlük 10 bin tulum üretimi yapmaktalar. Tabi yakın zamanda fabrikamız maske üretimine de başlayacak. Burada dikilen ürünlerimiz zaman zaman Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Stoklarının durumuna göre gerek dünyaya gerek Avrupa'ya gerekse de Türkiye'deki hastanelerde çalışan sağlıkçılarımıza gönderim yapılıyor. Bu işi hanım kardeşlerimizin vasıtasıyla yapıyorlar" dedi.

Genel Müdür Mahmut Çelik de ihracat yapılan firma olduklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle ihracatlarının durma noktasına geldiğini aktaran Çelik, "Biz de bu anlamda istihdamı yürütebilmek için dezenfektan tulumları ve cerrahi önlükler üretmeye başladık. Sağlık Bakanlığı'yla şu anda istişare içerisindeyiz. Burada çalışan personelimizi tamamen kendi bünyemizde eğittik. Eğitim sürecinin bitme noktasında dünyayı saran bir hastalık türemeye başladı. Bu noktada en azından hem sağlık çalışanlarımıza hem de dünyadaki sağlık çalışanlarına buradaki kardeşlerimizin de bir katkısı bir emeği olmuş oldu. Şu anda 110 çalışanımız var. Günlük ortalama 10 bin ile 15 bin arası tulum üretimi yapıyoruz. Yakın zamanda da günlük ortalama 20 bin ile 25 bin maske üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çobanlar, Güncel
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