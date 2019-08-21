Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi

Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi 14 işçinin yaralandığı kaza anı araç kameralarına yansıdıDENİZLİ - Denizli'de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

21.08.2019 16:50
Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi
Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi
14 işçinin yaralandığı kaza anı araç kameralarına yansıdı
DENİZLİ - Denizli'de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, tekstil firması işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü ile Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza sonrası 14 kişi yaralanırken, kaza anı ise o anda yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte giderken sol şeritte giden midibüse çarpması ve sonrasında midibüsün devrilmesi yer alıyor.
Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:56   Sürücü direksiyon hakimiyetini otomobil şarampole devrildi
17:49   İdlib'de hava saldırıları nedeniyle göç başladı
17:48   Filipinler'de "dang" hummasından 807 kişi hayatını kaybetti
17:47   Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
17:46   Kapı koluna parmağını sıkıştıran küçük çocuk 1,5 saat sonra kurtarılabildi
17:46   Çarşı sular altında kaldı... Zonguldak'ta sağanak sele neden oldu
17:44   Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı