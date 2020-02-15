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Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir genç aynı tekstil fabrikasında çalıştığı sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

15.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:43Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi
'nın ilçesinde bir genç aynı tekstil fabrikasında çalıştığı sevgilisine evlilik teklifi yaptı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Umut Erce, aynı tekstil fabrikasında beraber çalıştığı sevgilisi Özlem Topçu için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Akhisar ilçesindeki özel bir tekstil fabrikasında sevgilisi Özlem Topçu ile beraber çalışan Umut Erce fabrika ortasında "Özlemcim, canım benim, sevgililer günün kutlu olsun. Sen benim için çok değerli, çok özelsin. Seni canımdan çok seviyorum. Hayatım, benimle evlenirmisin" dedi. Sevgilisinin evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özlem Topçu, "Tabi ki evet" diyerek teklifini kabul etti. Tekstil işçilerinin alkışları arasında birbirine sarılan gençler, büyük mutluluk yaşadı. Teklifine olumlu yanıt alan Erce, sevgilisi Topçu'ya söz yüzüğünü takarak çiçek verdi.

Umut ve Özlem'in bu unutulmaz mutluluklarına şahit olan arkadaşları ise genç çiftleri tebrik ederek mutluluklar dilediler. - MANİSA

Kırkağaç, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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