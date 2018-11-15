Tekstil İşçisinin Güvercin Sevdası

15 Kasım 2018 Perşembe 09:26



15 Kasım 2018 Perşembe 09:26

UŞAK'ta yaşayan, tekstil işçisi Mustafa Yüce (51), 43 yıldır süren güvercin sevgisiyle dikkat çekiyor. Her gün saat 06.00'da kalkan, işe gitmeden ve işten geldikten sonra kümesindeki 300 güvercini uçuran Yüce, kuşlar uğruna 6 metreden düşüp, ayağını kırsa da sevdasından vazgeçmiyor.Evli ve 2 çocuk babası, tekstil fabrikası işçisi Mustafa Yüce, 43 yıl önce çevresindeki bazı kişilerin ilgi duyduğu güvercinleri yakından tanıdı. Bugün kümesinde 300'e yakın, çeşitli cinslerde güvercini olan Yüce, kuşlarını çocuklarından ayırmıyor. Güvercin sevdası nedeniyle devamsızlıktan sınıfta kalan ve eğitimine devam edemeyen Yüce, "Güvercinlerimle ilgilenebilmek için çocukken okula gitmezdim. Okuldan sürekli kaçardım. Aileme, 'Dersimiz boş' ya da 'Öğretmeniz gelmeyecek' der, eve gelir güvercin uçururdum. Bir gün okuldan eve kağıt gelmiş, babam 'Bu nedir? Sen hiç okula gitmiyor musun? Okula gitmeyeceksen bırak, sanayiye git. Güvercin yüzünden okumayacaksan okuma' dedi. Ben de 'Tamam' dedim ve okulu bıraktım" diye konuştu.GÜVERCİN İÇİN AYAĞINI ÇATLATTIHer gün saat 06.00'da kalkan, işe gitmeden önce ve işten döndükten sonra güvercinlerini uçuran Mustafa Yüce, güvercinlerini uçururken, kuşları atmaca saldırısından korumaya çalıştığı sırada 6 metreden atlayarak, ayağını kırdığını söyledi. Ayağı 1 ay alçıda kalan Yüce, "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşıladığımız takdirde çocuklarımız, yanlış işler yapmazlar, yanlış yerlere gitmezler. Çocuklarım da güvercinlerimle ilgileniyorlar. Çocuklarımın da bu hobiyi devam ettirmelerini istiyorum" dedi.- Uşak