Haberler » Ekonomi » Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı - Ekonomi

Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kent için yaptıklarıyla dikkat çekiyor. Tekstil Kent Projesi'ni hayata geçiren Elban, Nike ve Tomy gibi ünlü markaların Ağrı'da üretim üssü kurmasını sağlayarak gerçek bir başarı hikayesine imza attı.

10.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:42Tekstil Kent Projesi ile talihini değiştiren kent: Ağrı

Türkiye'nin en doğusu, yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren bugünlerde farklı yönleriyle gündemde.

İlk önce kayyum belediye başkanı sıfatıyla görev alan Süleyman Elban, Ağrı'da büyük ve gözle görülür bir değişim başlattı. Elban, Ağrı'nın makus talihini değiştirmeye başladı.

GERÇEK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTI

Ağrı insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Vali Süleyman Elban şehrin istihdamına da el atarak çok önemli projelere imza attı. Toplamda 21 bin kişinin çalışacağı Tekstil Kent Projesi'ni hayata geçiren Ağrı Valisi Süleyman Elban, ve Tomy gibi ünlü markaların Ağrı'da üretim üssü kurmasını sağladı ve gerçek bir başarı hikayesine imza attı.

OLUMSUZ ELEŞTİRİLERE RAĞMEN YENİLİKLERE DEVAM EDECEK

Ağrı'nın istihdamda zirveyi yakalamasını sağlayan Vali Elban, birçok farklı kesimin de olumsuz eleştirilerine maruz kalıyor. Ancak Vali Elban, Ağrı için, Ağrılılar için köklü değişim ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğini hemen her fırsatta, her platformda dile getirmeye devam ediyor.


Süleyman Elban, Nike, Ağrı, Ekonomi

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:02:25