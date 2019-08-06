Tekstil sektörünün temsilcilerinden Uşak Üniversitesi'ne ziyaret

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Deri Tekstil Seramik Tasarım Merkezi'nin sektörün talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz ve MHGF Genel Sekreteri Abbas Özpınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette üniversitenin Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgi alan heyet, daha sonra merkezi gezdi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, ziyarette yaptığı açıklamada kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, "Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi talepler doğrultusunda, tasarım konusunda ülkemizdeki ihtiyacı ortadan kaldıracak çalışmalar gerçekleştiriyor. Hedefimiz gerçekleştireceğimiz ortaklıklarla ve alanında uzman çalışanlarla dünyada adından söz ettirir bir merkez durumuna gelmek" dedi.

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ise federasyon olarak Türkiye'de deri, tekstil ve seramik alanlarında tasarım merkezine uzun yıllardır ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek yeni kurulmasına rağmen Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi'nin çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti.

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul da eğitim kurumları ile projeler gerçekleştirdiklerini ve gençleri sektöre kazandırmaya yönelik çalışmaların içerisinde yer aldıklarını ifade ederek, DTS Tasarım Merkezi ile işbirliği fırsatları yaratarak sektörde karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulacaklarını söyledi.

DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Koltuksuz ise moda tasarımının ülke ekonomisine ve hazır giyim firmaları için önemine değinerek, tasarım merkezinin ülkemizde sektörel bir eksikliği ortadan kaldıracağını söyledi.

Kaynak: AA