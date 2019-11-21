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Tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.11.2019 02:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:42
'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara'ya giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı tırın dorsesini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangında dorsedeki malzemeler tamamen kül oldu.
Yangın dolayısıyla kara yolunda yaklaşık 3 saat uzun kuyruklar oluştu. Bu sırada trafik akışı tek şeritten verildi.
Dorsedeki yükün kepçe ile boşaltılması ve yangının söndürülmesinin ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
Ambar yetkilisi Emrah Çoban, Denizli'den Ankara'ya nakliye hizmeti verdiklerini, araçta tekstil, kablo, demir gibi ambar yükü olduğunu belirterek, "Bilinmeyen bir sebepten dolayı tırın dorsesinde yangın çıkmış. Ne kadar malın olduğu belli değil daha. Ekspertiz incelemesi sonucu kesinleşecek. Tahminimizce dorsedeki yükün 800 bin lira civarında değeri var. Hepsi yandı." dedi.
Tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı

İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA


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