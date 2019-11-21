Haberler » Yerel » Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın - Haber

Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın

Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangınDENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablo taşıyan tırda yangın çıktı.

21.11.2019 23:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:48
Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın
DENİZLİ - 'nin Bozkurt ilçesinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablo taşıyan tırda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yoğun müdahalesi sonrası söndürebildi.
Olay, Denizli-Ankara karayolu üzerinde Bozkurt ilçesi yakınlarından meydana geldi. Esat Işık yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırıp, ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın dorsesinde bulunan havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kablolar yanarak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın

Denizli, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:01 Sultangazi Mimar Sinan Kültür-Sanat sezonu açıldı
23:48 Başkentli çocuklar kukla festivalinde
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:47 Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın
23:13 Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık: "Kentin 50-100 yılık su ihtiyacını karşılayacak...
23:07 Eyüpsultan'da "2019 Eyüpsultan Kırsal Stratejik Plan Çalıştayı" düzenlendi
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 03:20:19