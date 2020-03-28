Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için tekstil ürünleri yerine tek kullanımlık maske üretimine başladı.

28.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:18
Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar

Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak için tekstil ürünleri yerine tek kullanımlık maske üretimine başladı.

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalayan firma, sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük 30 bin adet tek kullanımlık 3 katlı cerrahi maske üretiyor.

Firmanın üretim müdürü Asım Üklimek, AA muhabirine, 6 aydır tekstil ürünleri üzerine üretim yaptıklarını, Kovid-19 salgını sonrası hem işçilerin işsiz kalmaması hem de Türkiye'nin bu durumdan en hafif şekilde etkilenmesi için maske üretimine başladıklarını söyledi.

Fabrikada 100 işçiyle yaptıkları üretimi, ilerleyen günlerde ülkenin ihtiyacına göre artırma planları olduğunu anlatan Üklimek, "Ürettiğimiz maskeleri, imzaladığımız protokol gereği şu an sadece Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Gerek duyulduğunda ise dünyanın her yerine gönderebiliriz." diye konuştu.

Üklimek, Gümüşhacıköy gibi küçük bir ilçede böyle bir üretim yapmanın ve ülkenin içinde bulunduğu duruma destek sunmanın gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhacıköy, Koronavirüs, Amasya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Tekstil ürünlerini bırakıp Sağlık Bakanlığı için maske üretimine başladılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, 226 metreye ulaşıldı - Haber 13:08: Trabzon'da polis ve jandarma ekipleri Fatma Nene, Ayşe Teyze, Mustafa Amca ve İsmail Dede'nin... - Haber 13:08: Koronavirüs tedbirleri - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 13:07: Artvin'de cenazeye korona ayarı - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber