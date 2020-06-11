Tekstilciler normalleşme süreciyle yeniden üretime başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir tekstil atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği üretime, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

11.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:25
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir tekstil atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği üretime, normalleşme süreciyle yeniden başladı.
Atölye müdürü Bülent Avcı, tekstil sektörünün Bitlis ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.
Pandemi döneminde çalışmaya ara verdiklerini, normalleşme sürecine geçilmesiyle tekrar üretime başladıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:
"Şu anda 190 personelle çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil atölyesi inşaatımız var, bu inşaat tamamlandıktan sonra oraya taşınacağız. İstihdamı 400 kişiye çıkartmayı planlıyoruz. Firma olarak Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya ürün gönderiyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de ürün göndermeyi planlıyoruz. Tekrar üretime başladığımız için mutluyuz." Tekstilciler normalleşme süreciyle yeniden üretime başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Tatvan, Bitlis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Stanford Üniversitesi’nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Haberler››Güncel››Tekstilciler normalleşme süreciyle yeniden üretime başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:46: Balıkesir'de sağanak yağmur, Sındırgı'da dolu etkili oldu - Haber 19:45: Almanya'daki Türkler Türkiye'ye olan seyahat belirsizliğinden şikayetçi - Haber 19:45: Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi ile ekonomi ve uluslararası konuları görüştü - Haber 19:44: 7 pilot ilde 'antikor testi' uygulaması başladı - Haber 19:41: İstanbul Havalimanı'na ilk yolcular geldi - Haber 19:14: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak - Haber 18:17: CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler