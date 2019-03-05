Türkiye'nin 2018 yılında yaptığı 168 milyar dolar ihracatın, 26 milyar dolarlık kısmının Hazırgiyim ve Tekstil sektörleri tarafından yapıldığı bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Tekstilde gelecek var" mesajı verdi ve gençleri üniversite tercihlerinde Tekstil Mühendisliği'ni seçmeye davet etti.

Türkiye'nin 2018 yılı Tekstil ve konfeksiyon ihracatının 26 milyar dolar olduğunu, ithalatının ise; 9,2 milyar dolarda kaldığını anlatan Sertbaş, "Dış ticaret dengesinde 17 milyar dolar fazla veriyoruz. Otomotiv sektörünün ihracat birim fiyatı 7 dolar/kg iken, tekstil ve konfeksiyon sektörümüzün ihracat birim fiyatı 14,4 dolar/kg oldu. Sektörümüzün "yüksek katma değerli" bir sektör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde seyrediyor. Sektörümüzde tüm değer zincirlerini dahil ettiğimizde yaklaşık 2 Milyon kişiyi istihdam ediyoruz" dedi.

Hazırgiyim ve konfeksiyon firmalarının önümüzdeki yıllarda nitelikli tekstil mühendisi ihtiyacına cevap vermek amacıyla lise öğrencisi gençlere "Tekstil Mühendisliği"ni tanıtmak amacıyla "Tekstil Mühendisliği Algısının Yükseltilmesi" isimli projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Sertbaş şöyle konuştu: "Türkiye'de mühendislik algısı kötüye gidiyor. Gençler mühendislikleri tercih etmiyor. Tekstil mühendisliğinde de durum farklı değil. Tekstil ve hazırgiyim sektörlerimizde ciddi bir arz-talep sıkıntısı yaşanıyor. Bu sebeple sektörden gelen talepler doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda Mühendislik Fakültelerinin "Tekstil Mühendisliği" bölümlerinin öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlamak istiyoruz. Yabancı dil temeli olan öğrencileri "Tekstil Mühendisliği"ne kazandırmayı hedefliyoruz."

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise yaptığı konuşmada, Ege İhracatçı Birliği'nin kendilerine bu projeyle geldiklerinde, o bölümü seçenlerin için ne kadar avantajlı ne kadar geleceğe dair güzel sonuçların çıkacağını gördüğünü ve ortak çalışmaya karar verdiğini belirterek, "İzmir'imizin, ülkemizin çocukları için güzel bir çalışma olacak. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz bu çalışma ile eğitim adına atılan önemli bir adım atacak. İzmir'de 850 bin öğrencinin kaç tanesi güzel bir meslek sahibi olursa, gelecek adına güzel hayallerimiz olacak. Öğretmenlik, meslek itibarı olarak itibarı en yüksek sayılan mesleklerden biridir. Öğrencilerin anne babasının neredeyse üzerine çıkarttığı bir mesleği icra ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Çocuklarımız israf edilmesin aklı selim kalbi selim dünya çapında iyi bireyler olsunlar diye uğraşıyoruz. Öğretmenler, şefkati merhameti veren çocuğun başını okşayan çocuklara bakarken ışık saçan kişilerdir. Öğretmenlerimizin kendilerini sürekli geliştirmeleri için mesleki gelişim akademisi çalışmalarımı yapıyoruz. Şimdiye kadar 40 bin öğretmenimiz gönüllü olarak çalışmalara katıldılar" dedi.

"Çok moda tercihle tanışın" diyerek sözlerine başlayan EHKİB Eğitim Kurumları ve Sanayi İşbirliği Komite Başkanı Elvan Ünlütürk, tekstil mühendislerinin tekstil sektöründe hayalleri kıyafete dönüştürdüğünü, tasarım ve üretim arasında köprü görevi gördüğünü kaydetti.

"Tekstil mühendisleri terzilik yapmaz, tasarım odaklı ürünlerle son ürünün oluşumuna katkı sağlar" diyen Ünlütürk, "Hammaddeleri alıp iplik yapıyoruz, sonra kumaş geliştiriyoruz, sonra bu kumaşlardan giysi üretiyoruz ve zincir mağazalara satıyoruz. Mars'a gidecek astronotun giysilerinden, itfaiyecilerin kıyafetlerine, kayak yapanların giydiği montlara kadar; koltuktan arabaya, uçağa her yerde tekstil var. Konfeksiyon sektörünün ihracatı sürekli artarak 17.5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin yabancı dil bilen donanımlı Tekstil mühendislerine ihtiyacı var. Tekstil mühendislerinin işsiz kalma riski çok düşük. Çalışma şartları yüksek, evrensel bir değere sahip. Katma değer sağlayan, istihdam sağlayan bir sektör. Tekstilde gelecek var" şeklinde konuştu.

Eğitimci-Yazar Ahmet Şerif İzgören ise; İzmir'deki rehber öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine "Değer Katmak" konulu eğitim verdi. İzgören sunumunu işhayatında başarılı olmak için, "Emek, bilgi ve iş ahlakı gerekiyor. Çocukların rüyasında bile yapmak istediği işleri yapması için çaba gösterin, çocuklara fırsat verin" diye özetledi.

Kaynak: Bültenler