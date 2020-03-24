Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tekstilin kalbi Bursa'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haberler

Tekstilin kalbi Bursa'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi

- Tekstilin kalbi Bursa'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi Piyasaya sürülmek üzere kolilenmiş 100 bin tıbbi maskeye el konuldu Tekstil şehri Bursa'da bir atölyeye yapılan operasyonda 100 bin tıbbi maske ele geçirildi.

24.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:11
- Tekstilin kalbi Bursa 'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi
Piyasaya sürülmek üzere kolilenmiş 100 bin tıbbi maskeye el konuldu
BURSA - Tekstil şehri Bursa'da bir atölyeye yapılan operasyonda 100 bin tıbbi maske ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tıbbi maske üretimi yapan iş yerlerini tespit etti. Yıldırım ilçesinde bulunan bir işletmenin koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlendi. Tekstil atölyesinde üretilen tıbbi maskelerin el altından fahiş fiyatlar ile piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda koliler içerisinde piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 100 bin adet maske ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi E.Z. sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de inceleme yaptığı maskelerin sağlık açısından yetersiz olduğu öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tekstilin kalbi Bursa’da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Tekstilin kalbi Bursa'da sağlık açısından yetersiz 100 bin tıbbi maske ele geçirildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:37: - Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Haberler 21:36: - Çekmeköy'de korona virüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 21:34: Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı - Haberler 21:33: Batman'da köy yoluna çığ düştü - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler