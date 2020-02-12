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Teksüt Bandırma: 100-70

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem BakiFENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi TırpancıTEKSÜT...

12.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12Teksüt Bandırma: 100-70

SALON: Ülker ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 16, Nunnally 16, Kalinic 6, Thomas, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 8, Melih Mahmutoğlu 18, Ali Muhammed 12, Berkay Candan 2, Egehan Arna 5, Ekrem Sancaklı 2, Ergi Tırpancı

TEKSÜT BANDIRMA: Smith 12, Kalinoski 9, Hummer 8, Prewitt 10, Terry15, Şehmus Hazer 5, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 5

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 46-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-52

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Teksüt 'yı 100-70 mağlup etti ve kupada Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.



Mehmet Keseratar, Malcolm Thomas, Mehmet Serdar, Bandırma, Spor

Kaynak: DHA

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