Haberler » Spor » Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak - Spor

Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak
FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt , yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.
Müsabaka yarın TSİ 22.00'de Rasta Dome Salonu'nda oynanacak.
Teksüt Bandırma, geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Yunanistan temsilcisi AEK'ye 68-50 mağlup olurken Rasta Vechta ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'i 81-74 yenmişti.
Grupta 5. hafta maçları öncesi tek galibiyeti bulunan Teksüt Bandırma 7'nci, yaptığı karşılaşmaların üçünü kazanan Rasta Vechta ise 3. sırada yer alıyor.

basketbol, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:12 Taison'dan Dinamo Kiev maçındaki ırkçı tezahüratlara cevap
18:02 Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 4
18:04 CANLI YAYIN DUYURUSU
18:02 A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
18:01 Ukrayna: 0-4
17:48 İtalya'da gündem Ronaldo'nun stadı terk etmesi!
17:21 Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu!
16:48 Milli Takıma, Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır çağrıldı!
16:44 Vedat Muriç'in performansı Kosova'da da beğeni topluyor
15:58 Bosna Hersek'te çok sayıda hakem ve gözlemci şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:22:52