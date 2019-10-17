TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı 3'üncü takım

Turnuvaya katılım konusunda net ve şeffaf ilkeler belirleyen FIBA Şampiyonlar Ligi, Kulüp ve Ülke sıralamalarını içeren bir erişim listesi geliştirdi. Listelere göre; Ülke sıralamasında Türkiye üçüncülüğü alırken, kulüp sıralamasında ise TEKSÜT Bandırma BK üçüncü sırada yer aldı.2016 yılından beri düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi, bu seneyle birlikte organizasyonun 4. yılına girdi. Şampiyonlar Ligi yönetimi, bugün ise son 4 yılda Kulüplerin ve Ülkelerin gösterdiği performansa göre bir başarı listesi duyurdu. Takımların turnuva içerisindeki turlarda aldığı galibiyetlerin yıllık ortalamalarla toplandığı geniş bir değerlendirme kriteri oluşturan FIBA, en sonunda ise başarılarına göre takımları sıraladı. Organizasyonun en başından beri birçok temsilcisiyle kupada yer alan Türkiye ise en başarılı ülkelerden biri oldu. 4 yılda ortalama 96.8 puan toplayan Türkiye, listede 3. sırada yer almayı başardı.