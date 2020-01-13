Haberler » Spor » TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor - Spor

TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 11. hafta karşılaşmasında TEKSÜT Bandırma BK, yarın saat 20.00'de OAKA Olympic Hall'da Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak.

13.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:43TEKSÜT Bandırma BK, Yunanistan'da A.E.K. Basketbol'a konuk oluyor

FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 11. hafta karşılaşmasında TEKSÜT BK, yarın saat 20.00'de OAKA Olympic Hall'da temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak.

TEKSÜT Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. Hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Yunanistan temsilcisi A.E.K.'e konuk olacak. Karşılaşmayı Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan) ve Valentin Oliot (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

Yeşil-Beyazlılar Avrupa'da bugüne kadar çıkmış olduğu 203 karşılaşmada 114 galibiyet, 88 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde Ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı Kupada Son 16 Turu'nda oynama başarısı göstermişti.

TEKSÜT Bandırma BK geçtiğimiz hafta İspanya'da konuk olduğu San Pablo Burgos'a 92-84 mağlup olurken, A.E.K. (Yunanistan) de deplasmanda konuk olduğu Telenet Giants Antwerp'e 73-61 mağlup olmuştu. TEKSÜT Bandırma BK, deplasmanda konuk olacağı zorlu A.E.K. karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor.



Yunanistan, basketbol, Bandırma, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:34  Sivassporlu futbolcu Fatih: "Başakşehir ve Fenerbahçe'nin güçlü rakiplerimiz olabileceğini... - Spor
12:33  Edirne çocuk evlerinden büyük başarı - Spor
12:27  Büyükşehir Kağıtspor evinde yenilmiyor - Spor
12:23  Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta - Spor
12:21  Gelendostspor'da maddi kriz - Spor
11:20  Adil Gevrek: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor, son sözü biz söyleyeceğiz - Spor
11:11  İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk etti - Spor
10:26  Ronaldo'dan Merih Demiral paylaşımı: Geçmiş olsun kardeşim - Spor
09:39  Zidane, Real Madrid'le çıktığı 9 finalin hiçbirini kaybetmedi - Spor
09:21  Rıdvan Dilmen: Caner Erkin, 6 maçlık cezayı Cumhurbaşkanı verdirdi sanıyormuş - Spor
13.01.2020 12:47:46