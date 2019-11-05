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Teksüt Bandırma'da hedef play-off ve Türkiye Kupası

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, "Mütevazı kadromuzla ligde sezonu ilk 8 takım arasında bitirerek yine play-off maçları oynamayı ve böylece aynı zamanda Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi hedefliyoruz.

05.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:04Teksüt Bandırma'da hedef play-off ve Türkiye Kupası
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, "Mütevazı kadromuzla ligde sezonu ilk 8 takım arasında bitirerek yine play-off maçları oynamayı ve böylece aynı zamanda Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kulüp binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demir, sezonun ilk lig maçında Pınar Karşıyaka'ya yenildiklerini ve kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.
Bu maçtan ders alarak ve güçlenerek çıktıklarını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Ligde oynadığımız 6 maçın 4'ünü kazandık. Bu arada Anadolu Efes gibi çok güçlü bir takıma yaklaşık 20 sayı farkla üstünlük sağladık. Mütevazı kadromuzla ligde sezonu ilk 8 takım arasında bitirerek yine play-off maçları oynamayı ve böylece aynı zamanda Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi hedefliyoruz. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise çok zorlu bir grupta yer alıyoruz. Burada da amacımız ilk 4 takım arasına girerek, bir üst tura katılma hakkını elde etmek. Bu arada yarın Bandırma'da Yunan takımı AEK'yı konuk edeceğiz. AEK, iki yıl önce bu kupayı kaldıran ve geçtiğimiz yıl da dörtlü final oynayan çok güçlü bir takım. Karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yine hafta sonu deplasmanda oynayacağımız İTÜ maçını da kazanmak istiyoruz. Ancak ligimizde kolay maç yok. Bu maçın da zor geçeceğini düşünüyorum."
Hakan Demir, kulüplerin idari organizasyonunu çok önemsediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Kulüplerin ekonomik olarak güçlülüğü elbetteki önemli ama idari organizasyon içinde yer alması gereken iş disiplini, basketbol aşkı ve kurumsallaşma çok daha önem taşıyor. Yani her şey para değil. Daha önceki yıllarda Anadolu Efes'te yaşadığım bu büyük idari organizasyonu, şimdi de bu konuda örnek bir kulüp olan Teksüt Bandırma Basketbol Kulübünde memnuniyetle görüyorum."
Basketbol hakemlerinin çok iyi yetiştirildiğini ve donanımlı olduklarına dikkati çeken Demir, Türk hakemlerinin Avrupa liglerinin en iyi hakemleri arasında yer aldığını inandığını sözlerine ekledi.

Türkiye Kupası, Hakan Demir, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

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