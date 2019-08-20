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TEKSÜT Bandırma oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Basketbol Süper Ligi takımlarından TEKSÜT Bandırma'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

20.08.2019 14:30 TEKSÜT Bandırma oyuncuları sağlık kontrolünden geçti
Basketbol Süper Ligi takımlarından TEKSÜT Bandırma'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni transferler Emanuel Terry, Jaime Smith ve Tyler Kalinoski ile D.J. Shelton, Erkan Yılmaz, Sedat Ali Karagülle ve Ercan Osmani'nin sağlık kontrolleri, kulübün resmi sağlık sponsoru Medical Park'ın Bursa'daki hastanesinde gerçekleştirildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Sporcuların tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bandırma, Bursa, Spor

Kaynak: AA

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