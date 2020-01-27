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Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e konuk oluyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak.

27.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:30Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e konuk oluyor
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Teksüt , yarın temsilcisi Anwil'e konuk olacak.
Mistrzow Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Fernando Calatrava (İspanya), Tanel Suslov (Estonya) ve Blaz Zupancic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.
Grupta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Teksüt Bandırma, averajla 4. sırada yer alıyor. Anwil ise 5 galibiyet ve 7 yenilgiyle 6. basamakta bulunuyor.
Teksüt Bandırma, geçen hafta konuk ettiği Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı 82-70 mağlup ederken, Anwil ise deplasmanda Belçika'nın Telenet Giants takımına 99-87 mağlup oldu.
İki takım arasında Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anwil, 87-86 kazanmıştı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren ve geride kalan aylarda açıklanan istatistiklerde ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçen yıl bu organizasyonda son 16 turunda oynama başarısı göstermişti.

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Kaynak: AA

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