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Tekvando: Dünya Yıldızlar Şampiyonası

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Özbekistan'da yarın başlayacak.

06.08.2019 12:03 Tekvando: Dünya Yıldızlar Şampiyonası
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Özbekistan'da yarın başlayacak.
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından başkent Taşkent'te 07-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve 60 ülkeden 550 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 10 erkek 10 kadın sporcu temsil edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şu şekilde:
Erkekler:
Yusuf Badem (33 kilo ), Hamza Osman Aydoğan (37 kilo), Cüneyt Gökalp (41 kilo), Ceyhun Can Münyas (45 kilo), İbrahim Halil Çelik (49 kilo), Alperen Ayaz (53 kilo), Hakan Kaya (57 kilo), Ömer Furkan Körpe (61 kilo), Rahmet Baran Şimşek (65 kilo), Mehmet Efe Özdemir (+65 kilo)
Kadınlar:
Hayrunnisa Gürbüz (29 kilo), Şüheda Yangın (33 kilo), Elif Sude Akgül (37 kilo), Zeynep Nur Sarıçiçek (41 kilo), Beyza Karabulut (44 kilo), Elifsu Gençyılmaz (47 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (51 kilo), Ayşenur Konakçı (55 kilo), Büşra Öztürk (59 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+59 kilo)

Özbekistan, Taşkent, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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