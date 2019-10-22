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Tekvando Federasyonu seçme müsabakasının tarihini açıkladı

Türkiye Tekvando Federasyonu milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'na katılacak ismi belirlemek için gerçekleştirilecek seçme müsabakasının, 25 Ekim Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

22.10.2019 21:06Tekvando Federasyonu seçme müsabakasının tarihini açıkladı
Türkiye Tekvando Federasyonu milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'na katılacak ismi belirlemek için gerçekleştirilecek seçme müsabakasının, 25 Ekim Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuz 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde İtalya'nın Bari şehrinde yapılacak olan G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 57 kilo sıkletinde temsil edecek sporcuyu belirlemek amacıyla seçme müsabakası düzenlenecektir. Seçme müsabakası milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında 25 Ekim Cuma günü saat 10.00'da Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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