Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda daha önce İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya elde etmişti.