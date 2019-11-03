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Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası

Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.

03.11.2019 21:54Tekvando: G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası
Tekvandoda İtalya'da düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milli sporculardan Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş, bronz madalya kazandı.
Organizasyonda daha önce İrem Yaman ve Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs ise gümüş madalya elde etmişti.

Spor

Kaynak: AA

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