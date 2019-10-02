Haberler » Spor » Haber

Tekvando Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu

Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyeri tekvando sporcusu Zeynep Nur Sarıçiçek, İspanya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.

02.10.2019 13:11Tekvando Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu
Bilecik'in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyeri tekvando sporcusu Zeynep Nur Sarıçiçek, İspanya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.

İspanya'nın Marina D'or bölgesinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonasının ilk gününde 41 kilogramda Zeynep Nur Sarıçiçek, Avrupa ikincisi oldu. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi tekvando sporcusu olan Zeynep Nur, daha önce de dünya üçüncüsü olmuştu. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyeri, başarılı sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Zeynep Nur, Bozüyük, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:01 Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
22:00 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
21:59 Basel Teknik Direktörü Koller: "(Trabzonspor) Ofansif olarak kuvvetli bir rakip"
21:59 Şahika Ercümen: "Kaş'ın sıcak mavi suları bana dalışı çok sevdiriyor"
21:54 Osman özköylü: güzel günlerin çok yakın olduğunu düşünüyorum
21:53 Basel, trabzonspor maçına hazır
21:50 Abdullah avcı alacağımız bir galibiyetle umarım enerji yukarı çıkar -2