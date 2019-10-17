Tekvando Sofya
Grand Prix'si yarın başlayacak. Türkiye
Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağına, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan
'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.
Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), İrem Yaman (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Bulut (+67 kilo)
Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)