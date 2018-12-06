Tekvando Sporcuları Silifke'de Buluştu

Mersin
'de 12 kulüpten 155 tekvando sporcusu, Silifke
ilçesinde ortak antrenman yaptı.
Silifke ilçesinde tekvando antrenörlüğü yapan İbrahim Savaş
Açıkgöz'ün öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 12 kulüpten 155 tekvandocu buluştu.
Birlikte antrenman yapan sporcular, hem birbirlerini tanıma hem de formlarını geliştirme imkanı buldu.
Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları ilçede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Spor dostluk ve kardeşliktir. Tekvando, hem bedeni hem ruhu besleyen, aynı zamanda da iyileştiren bir spor dalıdır." dedi.
Ali İbrahim Savaş,Mersin,Silifke
06 Aralık 2018 Perşembe 12:46