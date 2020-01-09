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Tekvandocular Sorgun'a 19 birincilikle döndü

Yozgat'ta yapılan okullar arası yıldız ve gençler tekvando il seçmelerinde Sorgunlu sporcular 19 birincilik kazandı.

09.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:25Tekvandocular Sorgun'a 19 birincilikle döndü
'ta yapılan okullar arası yıldız ve gençler tekvando il seçmelerinde Sorgunlu sporcular 19 birincilik kazandı.
Vadisi Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki seçmelere Sorgun adına Zinde Gençlik ve Spor Kulübü, Sorgun Belediye Spor Kulübü ve Sorgun Halk Eğitim Tekvando Takımı sporcuları katıldı.

Seçmelerde rakiplerine üstünlük kuran Sorgunlu tekvandocular 19 birincilik, 10 ikincilik, 14 üçüncülük elde etti.
Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, sporcularının performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Sporcularımız Niğde'de yıldızlar, Sivas'ta gençler grup müsabakalarına katılarak ilimizi temsil edecek. Hedefimiz grup müsabakalarından başarı elde ederek, Türkiye şampiyonasına katılmak." dedi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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