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Tekvandocular Türkiye şampiyonasına Sorgun'da hazırlanıyor

Ankara, Samsun, Tokat, Kayseri, Sivas ve Yozgat'tan 250 tekvando sporcusu, Türkiye şampiyonası hazırlıkları için Sorgun'a geldi.

09.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:46Tekvandocular Türkiye şampiyonasına Sorgun'da hazırlanıyor
, , Tokat, Kayseri, Sivas ve 'tan 250 tekvando sporcusu, Türkiye şampiyonası hazırlıkları için 'a geldi.
Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, AA muhabirine, organizasyonun sporcuların kaynaşması, tecrübe kazanması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Dinçer, 17 kulüpten 250 sporcunun Sorgun'a geldiğini ifade ederek, "Sporcular organizasyon sayesinde hem birbirleri ile kaynaşıyor hem de eksiklerini gideriyorlar. Ayrıca antrenörlerimiz de buna göre programlarını hazırlıyor. Biz de kulüp olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Hedefimiz burada yaptığımız çalışmalar ile Türkiye şampiyonalarında en iyi dereceleri yaparak ilimize, ilçemize madalyalar kazandırmak." dedi.

Samsun, Ankara, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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