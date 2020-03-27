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Tekvandoculardan evde kal çağrısı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

27.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:59
Tekvandoculardan evde kal çağrısı
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdüren milli tekvandocular ve Federasyon Başkanı Metin Şahin, yayınladıkları video ile vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Metin Şahin, Türkiye, Spor

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Haberler ›› Spor ››Tekvandoculardan evde kal çağrısı - Spor
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