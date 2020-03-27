Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tekvandoculardan evde kal çağrısı

- Tekvandoculardan evde kal çağrısı Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

27.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:37
- Tekvandoculardan evde kal çağrısı
İSTANBUL - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdüren milli tekvandocular ve Federasyon Başkanı Metin Şahin, yayınladıkları video ile vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tekvandoculardan evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Metin Şahin, Türkiye, Spor

Haberin Videosu :

Tekvandoculardan evde kal çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Tekvandoculardan evde kal çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milli basketbolcu Amerika’dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Spor
Milli basketbolcu Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe’den transfer çalımı Spor
Herkes Galatasaray diyordu, Fenerbahçe'den transfer çalımı
Altay ve Umut’tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar Spor
Altay ve Umut'tan anlamlı hareket! 1000 aileye erzak yardımı yapacaklar
Cengiz, ’Gün destek günüdür’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu Spor
Cengiz, "Gün destek günüdür" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak’ın son durumu Spor
Mustafa Cengiz açıkladı! İşte Terim ve Albayrak'ın son durumu
Sağlık Bakanı Koca’dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Spor
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Rivaldo, ’Lautaro için erken deyip’ yıldız ismi önerdi Spor
Rivaldo, "Lautaro için erken deyip" yıldız ismi önerdi
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Spor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor

Son Dakika Spor Haberleri

23:11: Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor - Spor 22:56: Cedi Osman'dan vatandaşlara çağrı: "Lütfen evde kalın" - Spor 22:46: Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın - Spor 22:34: Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek - Spor 22:34: Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma - Spor 22:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı - Haber 22:07: Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak - Spor 21:02: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta - Haber 20:53: Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür - Spor 20:42: Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket - Spor 20:12: Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak - Spor