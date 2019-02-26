Tekvandoculardan Kaymakam Özcan'a Ziyaret

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Yozgat'ta okul sporları tekvando seçmelerinde dereceye giren Sarıkaya Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan'ı ziyaret etti.Ziyarette, antrenör Murat Açıkgöz'den bilgi alan Özcan, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.Özcan, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde de yer alması gerektiğini söyledi.Sporcularla bir süre sohbet eden ve başarılarının devamını dileyen Özcan, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.