Tekvandocuların Yeni Durağı Hollanda

Milli tekvandoncular, Hollanda
Açık Turnuvası'nda olimpiyat puanı arayacak. Türkiye
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD
Açık Turnuvası'nda 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan milli takım, bu kez Hollanda Açık Turnuvası'na katılacak. Eindhoven
kentinde büyükler kategorisinde 9 Mart'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi 7'si kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 12 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo
Olimpiyatları'na puan veren Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:
Kadınlar: Rukiye Yıldırım
(49 kilo), Zeliha Ağrıs
(53 kilo), Hatice Kübra İlgün
(57 kilo), İrem Yaman
, İkra Kayır
(62 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut
(+73 kilo)
Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Hakan Reçber
(63 kilo), Yunus Sarı
(80 kilo), Hasan Can Lazoğlu
(87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)
Türkiye, Hollanda, Spor
Kaynak: AA