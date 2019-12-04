Haberler » Spor » Tekvandoda 2020 Tokyo kota mücadelesi - Spor

Tekvandoda 2020 Tokyo kota mücadelesi

Tekvando Milli Takımı, birisi erkek 7 sporcuyla Rusya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.

04.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:26Tekvandoda 2020 Tokyo kota mücadelesi
Tekvando Milli Takımı, birisi erkek 7 sporcuyla 'da 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesi verecek.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grand Prix Final Müsabakası Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Aralık'ta düzenlenecek.
Müsabakaya olimpik sıkletlerde en iyi olimpik puana sahip 16 sporcu katılacak. Şampiyon sporcunun 80 puan kazanacağı organizasyon sonunda Türk tekvandocuların, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım durumları da netleşecek.
Teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki milli takımda yer alan sporcular şunlar:
Erkekler:
68 kilo: Hakan Reçber
Kadınlar:
49 kilo: Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs
57 kilo: İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün
67 kilo: Nur Tatar Askari
+67 kilo: Nafia Kuş

Rusya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:27 Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı - Spor
13:25 Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi için geri sayım başladı - Spor
13:22 Şenol Güneş: "Güzel günler yaşayacağız" - Spor
13:19 Giresun'da 62 yıllık mazi ödüllendirildi - Spor
13:18 Atletizm yarışının kaybedeni yok - Spor
11:28 Suat Kaya: 20 yıl protez saç kullandım, herkes kendi saçım zannetti - Spor
11:23 Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı - Spor
11:12 Galatasaray'ın Lo Celco'yu kiralayacağı iddia edildi - Spor
10:38 Paul Ntep sözleşmesini feshetti - Spor
10:07 Merih'ten çarpıcı transfer açıklaması! Juventus kararını duyurdu - Spor
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:54 Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:38:54