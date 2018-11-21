Tekvandoda Grand Prix Finali Heyecanı

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:46

Tekvando Grand Prix Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.Fujairah kentinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, sıkletlerinde en iyi 16 sporcu mücadele edecek.Türkiye'yi, olimpiyatlara katılım puanı veren şampiyonada 6'sı kadın 7 sporcu temsil edecek.Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıkacak.Erkeklerde Türkiye adına yarışacak tek sporcu olan Yunus Sarı, 80 kiloda madalya mücadelesi verecek.Öte yandan, Fujairah kentinde 24-25 Kasım tarihlerinde de Dünya Tekvando Takım Şampiyonası gerçekleştirilecek.