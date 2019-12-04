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Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj

Tekvando branşında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota kazanacak sporcular hafta sonunda düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasında belli olacak.

04.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:16Tekvandoda Olimpiyat Oyunları için kritik viraj

Tekvando branşında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota kazanacak sporcular hafta sonunda düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasında belli olacak.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenecek Grand Prix Final Müsabakasına 06-07 Aralık tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ev sahipliği yapacak. Müsabakaya olimpik sıkletlerde en iyi olimpik puana sahip 16 sporcu katılacak. Şampiyon sporcunun 80 puan kanacağı organizasyon sonunda, Türk tekvandocuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım durumları da netlik kazanacak. Organizasyona 6'sı kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 Türk tekvandocu davet aldı.Teknik direktör Ali Şahin yönetiminde Türkiye adına,Grand Prix Final Müsabakasında kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs, 57 kiloda İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber mücadele edecek. Türkiye, önemli organizasyon öncesinde 4 kadın sporcuyla Tokyo bileti alarak kadınlarda Olimpiyat Oyunları'na tam kadro katılma yolunda büyük avantaja sahip.



Tokyo, Spor

Kaynak: DHA

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