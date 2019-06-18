Tekvandoda Şahin ve Sağırkaya'ya uluslararası yetki

Türkiye
Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin
ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Uluslararası Yetkili Antrenör Eğitmeni oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, WT tarafından açılan ve dünya üzerindeki 16 elit spor adamının davet edildiği WT Eğitmen Kursu, Çin'in Wuxi kentinde gerçekleştirildi.
Ali Şahin ve Ali Sağırkaya, 3 gün süren kursu başarıyla tamamladı. Şahin ve Sağırkaya, kursun sonunda sertifikalarını alarak, WT Uluslararası Yetkili Eğitmen unvanına hak kazandı.