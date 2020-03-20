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Tel Abyad'a ağaçlandırma çalışması yapıldı

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

20.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:28
Tel Abyad'a ağaçlandırma çalışması yapıldı
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde çeşitli kamu hizmetleri veriliyor.
Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü talimatıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Tel Abyad kentinde ana güzergahlarda yol boyu ağaçlandırma çalışması yaptı.
Ekipler, Tel Abyad'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerini de ağaçlandırdı.
Ağaçlandırma çalışmalarında dut ve çınar fidanları dikildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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