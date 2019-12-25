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Tel Abyad'a dönen göçmenlerin nüfusu 100 bini aştı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda kamu kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yerel Meclis ve halkın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır hizmetlerin devam ettiğini belirterek, Tel Abyad'da dönen...

25.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:50 Tel Abyad'a dönen göçmenlerin nüfusu 100 bini aştı
Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Valiliği Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda kamu kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Yerel Meclis ve halkın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır hizmetlerin devam ettiğini belirterek, Tel Abyad'da dönen göçmenlerin sayısının 100 bini aştığını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı öncesinde 25-30 bin civarına düşen Tel Abyad nüfusunun, bugün itibariyle 100 binin üzerine çıktığını ifade eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin elinin değdiği yere güven geliyor, huzur geliyor. Buradaki topraklarından olmuş insanlarımız, hem Suriye'nin derinliklerinden hem de diğer yerlerden hızlı şekilde dönmeye başladılar. Resulayn'da harekat öncesinde neredeyse insansız bir şehir haline gelmişti. Harekat sonrasında ilçeye dönen insan sayısı 50 binin üzerinde, şu anda Resulayn'da da nüfus 80 binin üzerinde" diye konuştu.
Vali Erin, SUDKOM ve tüm kamu kurum kuruluşlarıyla buradaki yerel meclisi ve sivil yapıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
(İHA)

Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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